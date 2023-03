Plusvalenze Juve, Scanavino: "C'è fiducia, ci difendiamo con serenità"

JUVE

L'ad bianconero: "Abbiamo tanti appuntamenti importanti, il primo il 19, poi ci giochiamo l'Europa League e la Coppa Italia..."

© Getty Images Per la Juve aprile e maggio saranno mesi caldissimi non solo in campo, ma anche nelle aule della giustizia sportiva e ordinaria. Ma Maurizio Scanavino è ottimista e tiene compatto l'ambiente bianconero. "Inchieste della Procura Figc? Aspetteremo, vediamo a partire dalla prima del 19 aprile cosa succederà - ha spiegato l'ad della Juve riferendosi al ricorso al Collegio di garanzia del Coni sul -15 di penalizzazione -. Speriamo si risolva tutto al meglio". "La fiducia c'è, certamente ci stiamo difendendo serenamente, poi aspettiamo i verdetti - ha aggiunto a margine dell'Assemblea della Lega Serie A a Milano -. Di più non possiamo dire".

Nonostante il momento delicato, dunque, in casa Juve l'atteggiamento è positivo. Senza sbilanciarsi troppo, Maurizio Scanavino mostra calma e fiducia, lasciando intuire comunque che il percorso sarà lungo e complicato. "Rinnovi Di Maria e Rabiot? Ci stiamo lavorando. Siamo a lavoro per la prossima stagione, prima però dobbiamo aspettare di vedere cosa succederà nel mese di aprile", ha precisato l'ad bianconero volgendo lo sguardo non solo alle prossime sfide in campo, ma prestando anche massima attenzione a quello che accadrà a breve in relazione alle inchieste in corso su plusvalenze e manovre stipendi. "Abbiamo tanti appuntamenti importanti, il primo il 19, poi ci giochiamo l'Europa League e la Coppa Italia... - ha concluso Scanavino - . Quindi vedremo. I rinnovi di Rabiot e Di Maria? Ci stiamo lavorando".