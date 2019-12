Paratici svela: "Mihajlovic è stato vicinissimo alla Juve"

LE PAROLE

"Mihajlovic è stato vicino, ma molto vicino a essere l'allenatore della Juventus, anche se non vi rivelerò esattamente quando". parola di Fabio Paratici. Il dirigente bianconero non svela il periodo, ma è questione di questa estate quando Agnelli voleva il serbo sulla panchina al posto di Allegri. Poi la scelta è ricaduta su Sarri: "Abbiamo puntato su di lui perché negli anni precedenti ci aveva colpito con il Napoli e avevamo provato sulla nostra pelle quanto era bravo", le parole a Tuttosport.

Qualcuno ha parlato di un addio di Cristiano Ronaldo a fine stagione, ma Paratici ha smentito categoricamente. Ora il portoghese è arrabbiato per non aver vinto il Pallone d'Oro: "È uno competitivo. Nella sua reazione c'è tutto il suo spirito, la sua voglia di stare sul pezzo. È animalesco nel suo voler vincere sempre e tutto. Altro che finito, non mi fate ridere".