Paratici coccola CR7: "Meritava il premio The Best"

C'è delusione in casa Juve perché Cristiano Ronaldo non era il solo che si aspettava di ricevere il premio Fifa The Best. A confermarlo è Fabio Paratici: "Pur rispettando Messi, che è un grandissimo giocatore, pensavamo che dopo aver vinto il campionato, la Supercoppa italiana, la Nations League e giocato una grandissima Champions il premio lo meritasse lui". Il ds bianconero a Dazn ha poi fatto il punto anche sulle condizioni di salute del portoghese: "Ha un problema all'adduttore, vedremo nei prossimi giorni come si sentirà".