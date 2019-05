Ospite a sorpresa: Pogba alla festa scudetto della Juve, i tifosi sognano

20/05/2019

C'era anche Paul Pogba alla festa della Juventus per l'ottavo scudetto e per l'addio di Barzagli alle Offiicine Grandi Riparazioni di Torino. Una presenza che non è passata inosservata per via di qualche foto finita sui social che ha scatenato i sogni dei tifosi bianconeri. Il centrocampista francese è rimasto legatissimo alla Vecchia Signora nonostante il suo ritono al Manchester United nel 2016.



Radio mercato dice che il transalpino è sempre un possibile rinforzo per il centrocampo bianconero, ma strapparlo ai Red Devils resta impresa difficile, anche per Agnelli. La valutazione è di oltre 100 milioni di euro e molto dipenderà anche dal prossimo allenatore della Juventus. Intanto non era l'unico ex presente che è venuto a salutare gli ex compagni e soprattutto Barzagli: presenti anche Buffon e Llorente che si giocherà la finale di Champions League fra due settimane.