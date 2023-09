Non c'è pace per Pogba, nuovo infortunio a Empoli. Ansia per gli esami

Ancora problemi per Paul Pogba. Al termine della partita di Empoli il centrocampista della Juventus non è andato a festeggiare ed è entrato negli spogliatoi seguito da membri dello staff medico. E' subito scattato l'allarme in casa bianconera, un allarme confermato da Allegri a fine partita: "Pogba uscito con il medico? Non sappiamo nulla, ha sentito una fitta dietro. Vediamo domani o dopodomani dagli esiti degli esami".