Monza, Juric rende onore agli avversari: "Toro meglio di noi stasera"

Il ritorno all'Olimpico Grande Torino è amaro per Ivan Juric. Il suo Monza esce sconfitto per 3-1, ma il tecnico dei brianzoli non ha nulla da recriminare:
Pagato errori a caro prezzo?
"Non siamo stati molto continui. Hanno meritato di vincere. Noi abbiamo preso gol nel nostro miglior momento, loro non riuscivano più a uscire, abbiamo commesso un errore e abbiamo preso gol. Abbiamo perso tanti contrasti, le palle in avanti non riuscivamo a gestirle come al solito. Oggi il Toro è stato meglio di noi"
Cosa impara il Monza oggi?
"A tratti c'erano momenti in cui facevamo bene e avevamo la partita in pungo. Nel secondo tempo abbiamo fatto più fatica fisicamente: loro vincevano i contrasti e sono stati più bravi di noi.
Varela ancora in gol
"Ragazzo che apprende velocemente: ha doti e lavora tanto sui difetti e anche sulle cose positive che può fare meglio. Ha margini di miglioramento ampi e ha un carattere davvero positivo: va avanti e non si monta la testa. Speriamo che continui a migliorare in alcune situazioni in cui penso che possa migliorare. Per me è un buon attaccante".
Mancata convinzione?
"Devo analizzarla ancora ma la sensazione è che non è mancata la condizione. A volte gli altri sono più bravi. Loro hanno prevalso nelle situazioni cruciali. Quando abbiamo pareggiato per loro bravura e per nostre mancanze a prenderci la partita. Abbiamo avuto occasioni anche di pareggiarla 2-2. Siamo stati ondivaghi e loro hanno fatto meglio di noi"