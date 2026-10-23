Monza, Juric rende onore agli avversari: "Toro meglio di noi stasera"

Cosa impara il Monza oggi?

"A tratti c'erano momenti in cui facevamo bene e avevamo la partita in pungo. Nel secondo tempo abbiamo fatto più fatica fisicamente: loro vincevano i contrasti e sono stati più bravi di noi.



Varela ancora in gol

"Ragazzo che apprende velocemente: ha doti e lavora tanto sui difetti e anche sulle cose positive che può fare meglio. Ha margini di miglioramento ampi e ha un carattere davvero positivo: va avanti e non si monta la testa. Speriamo che continui a migliorare in alcune situazioni in cui penso che possa migliorare. Per me è un buon attaccante".