Il Toro di Abate manda in estasi i tifosi: "Recuperare il rapporto era tra i nostri obiettivi"

Altro passo avanti nella prestazione: avete reagito al pari e poi gestito

"La partita è stata molto in equilibrio nei primi 20-25 minuti. Abbiamo provato a giocare anche nel fango, poi mi prendo la reazioni dopo l'1-1. La squadra è rimasta in piedi e ha voluto la vittoria. Il lato negativo è che abbiamo preso 2 gol evitabili mentre eravamo in gestione"