Juventus, Kolo Muani: "Parole Bremer? C'è stata un po' di tensione ma abbiamo risolto"

Kolo Muani soffia via le polemiche dalla testa della Juventus. Dopo la pesante sconfitta per 0-3 contro la Lazio, a scatenare la bufera in casa bianconera sono state le parole di Glesion Bremer ("Non posso prendere per mano tutti i miei compagni di squadra, quando ci sono i fischi qualcuno si nasconde"). L'attaccante francese però non vuole creare casi:



Voglia di reagire dopo domenica?

"Nel weekend abbiamo vissuto una brutta giornata. Abbiamo subito l'occasione per riscattarci: dobbiamo dare tutto quello che abbiamo per ottenere il risultato domani".



C'è stato un confronto nello spogliatoio dopo le parole di Bremer?

"Si, il capitano ha parlato dopo la sconfitta con la Lazio. C'era un po' di tensione, comunque poi ne abbiamo parlato all'interno dello spogliatoio, bisognava dirsi le cose in faccia. È stata una discussione costruttiva: dobbiamo dimostrare in campo quello che sappiamo fare e seguire le indicazioni che ci dà il mister. Come in una famiglia ogni tanto ci sono problemi: si affrontano in maniera franca e diretta e si risolvono".



