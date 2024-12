Non c'è pace per Motta, altro infortunio muscolare: si ferma anche Weah

Questo problema, probabilmente, costringerà lo statunitense a fermarsi per un paio di settimane, in attesa di tempistiche più precise legate all'evoluzione clinica del trauma. La sensazioni comunque portano a pensare a un 2024 terminato in anticipo per l'ex Lille, e tenterà il rientro nel 2025 per la Supercoppa del 3 gennaio.