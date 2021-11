Nedved pensa al futuro: "Arrivato il momento di ringiovanire la rosa"

JUVENTUS

Il vicepresidente bianconero ha parlato delle strategie del club per tornare ai vertici del calcio italiano

"Abbiamo vinto per tanti anni ed era arrivato il momento di ringiovanire la rosa, con un giusto mix di giocatori esperti come Buffon, Chiellini e Bonucci con giovani come Chiesa e De Ligt. Abbiamo cercato di realizzare il presente e il futuro del club, con l'obiettivo di essere competitivi in Italia e in Europa. Per continuare a vincere". Lo ha detto Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, alla conferenza stampa di presentazione di 'All or Nothing - Juventus', docuserie che andrà in onda su Amazon Prime Video incentrata sulla stagione 2020/21 dei bianconeri.

"La Juve è nata per vincere, progetta il futuro con i giovani che sono il motore per farci vincere in futuro. Pensiamo anche al presente, perché è importante costruire con i giovani", ha aggiunto Nedved che ha poi parlato della serie tv che riguarda il club bianconero: "Non è semplice raccontare una stagione di calcio completa, è sempre piena di emozioni. E' bellissimo vivere il rapporto tra la dirigenza e i calciatori, i rapporti con lo staff tecnico. Sono emozioni che portano al prodotto finale che sono le partite. Abbiamo ottenuto tantissime vittorie, ma anche tante sconfitte. E' stato bello affrontare le problematiche di una stagione in cui abbiamo vinto due trofei su quattro, con un allenatore esordiente come Pirlo e con Cristiano Ronaldo in squadra".