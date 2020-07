Molto più di una sconfitta. La rimonta subita dalla Juve è già nella storia

I PRECEDENTI

Sei avanti di due gol, la partita sembra in pugno e ti stai godendo il più 10 in classifica sulla seconda. Tutto sembra bellissimo. Poi arriva un blackout che ti fa prendere tre gol in una manciata di minuti. Un incubo che non è un episodio isolato nella storia bianconera. San Siro, insomma, ha dei precedenti. Anche importanti. I tifosi del Torino ancora portano nel cuore il famoso 3-2 del derby del 1983, quando la Juve dei 6 campioni del mondo più Boniek e Platini, sopra di due gol grazie a Pablito Rossi e al numero 10 francese, è stata capace di farsi rimontare in poco più di tre minuti dalle reti di Dossena, Bonesso e Torrisi.

Quella sconfitta contribuì a far saltare il sogno scudetto dei bianconeri che si arresero alla Roma di Liedholm e Falcao. Terribile anche la rimonta subita nella semifinale di Champions League del 1999 contro il Manchester United. Nel ritorno di Torino la Juventus, avanti di due gol, grazie alla doppietta di Inzaghi, si ritrovò sconfitta 3-2 per le reti di Keane, Yorke e Cole. E il fatto che i red devils, poi, riuscirono a portarsi a casa la coppa nella finale con il Bayern, non fece altro che aumentare i rimpianti bianconeri.

Storica, ma senza conseguenze, anche la famosa rimonta di Firenze nel 2013. Tevez e Pogba sembravano aver chiuso i conti, poi Joaquin e, soprattutto, la tripletta di Pepito Rossi chiusero i giochi. Ma quella Juve, a fine stagione, si portò a casa lo scudetto. Più difficile da mandare giù la sconfitta di Monaco nella Champions 2015/16 contro il Bayern con la Juve sopra di due gol (Pogba e Cuadrado) e poi rimontata dai bavaresi nei supplementari.

Il 4-2 di San Siro entra nella storia anche perché erano 3 anni che i bianconeri non subivano 4 gol: era la triste serata di Cardiff, finale di Champions con il Real nel 2017. In campionato non succedeva invece da 7 anni. Era proprio la rimonta viola del 2013. Mentre 4 gol dal Milan, la Juve non li subiva dal 1989.