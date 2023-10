Milik recupera, Vlahovic in dubbio: Max lo vuole accanto a Chiesa

LE STELLE

Allegri ha ottenuto il meglio con il serbo di fianco a Fede: se manca uno dei due tornano i guai dell'assenza di gioco

La Juventus si avvicina al derby contro il Torino con Arkadiusz Milik. Il polacco, infatti, ha cominciato regolarmente in gruppo l'allenamento a porte aperte di questa mattina quindi è recuperato in vista della stracittadina. Per Dusan Vlahovic, invece, programma personalizzato a causa dei problemi alla schiena che continuano a tormentarlo. Allegri spera di poter recuperare il serbo per metterlo di fianco a Chiesa.

L'estate non è stata delle migliori per Dusan Vlahovic, l'ultimo grande investimento della vecchia proprietà che è stato protagonista del mercato con più volte il naso fuori dalla Continassa. Per quanto riguarda Federico Chiesa, invece, il lavoro fatto nei primi mesi di precampionato e Serie A è stato a livello tattico: "Per me Chiesa è un attaccante e deve giocare davanti". Addio certezze, addio comfort zone da esterno d'attacco e giù a lavorare a testa bassa per fare con stabilità la seconda punta proprio al fianco del serbo, abituato invece a giocare da solo in mezzo a due ali. Un azzardo? Forse, ma non a giudicare dai primi risultati del campo.

La coppia è atipica e non c'è dubbio su questo, ma alla mancanza di fantasia e tecnica sopraffina compensano con grinta, fisicità, velocità e tiro dalla distanza. Inoltre Allegri ha puntato su di loro anche per la voglia di riscatto dopo una stagione passata più in infermeria che in campo.

Il rovescio della medaglia nella scoperta migliore di questo inizio stagione senza coppe però è ancora più evidente e, come una ruota che gira, rischia di ritorcersi nuovamente contro Allegri. Quando il singolo manca o stecca il giocattolo offensivo spesso si inceppa e, come sostengono i detrattori del tecnico toscano, senza il sostegno di un impianto di gioco consolidato il castello crolla subito come a Bergamo. E si riparte da capo.

FERRERO: "TORNEREMO AD ESSERE LA JUVE"

Ospite dello Juventus Club Parlamento, Gianluca Ferrero, presidente della Vecchia Signora, ha rassicurato tutti sul futuro del club sul campo: "Torneremo ad essere la Juventus"

GIUNTOLI: "SUL MERCATO OCCHI APERTI A GENNAIO"

"Sul mercato, a gennaio, terremo gli occhi aperti". Così Cristiano Giuntoli, ds della Juve si è proiettato sulla prossima campagna acquisti. Riguardo Allegri l'ex Napoli ha aggiunto: "Fiducia in lui, sta andando verso la direzione di una squadra più aggressiva".