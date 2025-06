Juventus Women, Cantore ceduta al Washington Spirit: è la prima italiana in NWSL

Dopo tanti successi conquistati insieme, le strade della nostra squadra e quella di Sofia Cantore si dividono: l’attaccante bianconera passerà a titolo definitivo al Washington Spirit, dopo aver indossato la maglia della Juventus Women per 128 volte in carriera, a partire da quei 17 minuti finali nella vittoria per 3-0 contro l’Atalanta Mozzanica del 30 settembre 2017 - una gara da incorniciare per lei, che proprio quel giorno compiva 18 anni, festeggiando la maggiore età con l’esordio in Serie A.