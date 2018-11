Milan-Juve: "Solo applausi per Higuain, non come altri..."

11/11/2018

Nella notte in cui gli occhi di tutto il Sud America saranno puntati su Buenos Aires per la finale di Copa Libertadores tra Boca e River (se si gioca), in Italia tutta l'attenzione sarà catturata dalla supersfida di San Siro tra Milan e Juventus, che sarà anche la prima volta in cui Gonzalo Higuain affronterà i bianconeri dopo l'addio dell'estate scorsa. A proposito del Pipita TuttoJuve, quotidiano online torinese, invita la tifoseria bianconera a riservargli un’accoglienza affettuosa e al contempo punge i tifosi del Napoli: "Non come fanno altrove...”