"Mi chiamo Luis Suarez e sono uruguaiano": le risposte del finto esame di Perugia

"Mi chiamo Luis Suarez e sono nato a Salto, in Uruguay. Sono uruguaiano. Gioco spesso alla Playstation, mi piace bere il mate. Mi piace fare il barbecue con la famiglia e gli amici. A me non piace fare la spesa. La spesa la fa sempre mia moglie". Queste, secondo quanto riporta Il Mattino, sono le frasi dell'esame di Perugia per la cittadinanza italiana dell'ex attaccante del Barcellona. Le domande e le risposte del discorso con i suoi esaminatori erano già arrivate sul computer del giocatore, che le ha imparate a memoria.