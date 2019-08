Messi è più forte di Ronaldo: lo dice uno studio universitario

La domanda è di quelle che potrebbe pure restare senza risposta: è più forte Cristiano Ronaldo o Lionel Messi? Giocatori diversi, entrambi letali, entrambi fuoriclasse ed entrambi nella storia del calcio. Ma la scienza non si accontenta e vuole provare a risolvere il quesito. Ebbene, secondo i ricercatori della KU Leuven University (Belgio) e la società olandese specializzata in dati e statistiche SciSports, il più forte è Messi.

La ricerca ha preso in esame tutte le partite delle stagioni che vanno dal 2013/14 al 2017/18, valutando un parametro chiamato VAEP (Valicing Actions by Estimating Probabilities): comprende tiri, passaggi, dribbling, contrasti e tutto ciò che un giocatore fa in campo per incidere sul risultato, sia in attacco che in difesa. Ebbene, Messi ha una media di 1,21 VAEP per partita mentre CR7 è fermo a 0,61.

La KU Leuven University fa sapere che le valutazioni di Messi e Ronaldo sono rimaste simili nelle prime stagioni ma dalla 2015/16, la Pulce ha staccato l'eterno rivale. Di fatto, secondo questo studio, il capitano del Barcellona incide più dello juventino sulla squadra a tutto tondo, non solo in zona gol.