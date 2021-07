Mercato Juventus, Nedved al Sassuolo: "Offerta congrua per Locatelli, vogliamo chiudere"

MANOVRE BIANCONERE

Il vicepresidente bianconero: "Parti da sistemare, ma vogliamo il giocatore. Felici di avere Ronaldo ancora un anno"

La Juventus vuole Manuel Locatelli ed è convinta di avere tutte le carte in regola perché alla fine il Sassuolo ceda il centrocampista. Lo ha confermato il vicepresidente bianconero Pavel Nedved: "Siamo sul giocatore e abbiamo fatto la nostra offerta che crediamo congrua, anche considerando il Covid. Siamo fiduciosi, se vuoi un giocatore e il giocatore vuole te...". Il punto di riferimento però sarà sempre Ronaldo: "Siamo felicissimi di averlo con noi ancora per un anno".

Il numero due della Juventus ha parlato a Mediaset di mercato prima della sfida contro il Monza per il Trofeo Berlusconi: "Siamo convinti che la nostra offerta per Locatelli sia buona e giusta, ma è normale che ci siano cose da chiarire in una trattativa. Noi vogliamo concludere l'affare".