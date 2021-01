Mandzukic, la Curva della Juve: "Rimarrai nei nostri cuori". Lui risponde: "Sempre orgoglioso"

L'acquisto di Mario Mandzukic da parte del Milan non è passato inosservato tra i tifosi della Juventus che dell'attaccante croato hanno un bellissimo ricordo. Cosa che non muterà, a quanto pare, nemmeno dopo la firma per i prossimi sei mesi con i rossoneri: "Resterai sempre nei nostri cuori - ha postato su Instagram la Curva Sud della Juventus -. Ti auguriamo sei mesi sereni, ma - non volercene - senza vittorie". E Mandzukic ha risposto all'affetto con la stessa farina: "Grazie per queste bellissime parole… Ne sarò sempre orgoglioso".