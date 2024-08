Lo chef Thiago Motta sta cucinando la nuova Juve

Lasciatelo cucinare, oggi si dice così. Thiago Motta sta cucinando e quando un allenatore-chef come lui indossa il grembiule bianco davanti e nero dietro corre anche il rischio di sporcarsi, pur di mettere nel piatto più stellato della sua carriera qualche sapore nuovo, diverso, che ti faccia esclamare: “mah… e questo?”. E questo si chiama Samuel Mbangula, belga del 2004 con 26 presenze in Lega Pro con la Next Gen, e va “in campo dal primo minuto perché se lo merita dopo una buona preparazione” dice Thiago nel pre-partita. E se alle 20.35 la reazione dei tifosi è un po’ spaesata all’annuncio delle formazioni, alle 21.07 la folla inizia a formare una lunga fila fuori dal ristorante del nuovo capo-brigata, uno che il menù non lo inventa, non lo sbatte sul tavolo per “ripicche” di mercato ma lo costruisce. Basta spiegare la scelta di Mbangula con le sue parole il giorno della sua presentazione il 18 luglio: “La Juventus Next Gen ci darà una grande mano, in prima squadra saremo in 23-24 titolari, ci sarà sana concorrenza per prendersi il posto da titolare”. Pensato, detto, fatto.