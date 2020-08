L'Hajduk Spalato saluta Tudor: "Ha scelto la Juventus"

RITORNO IN BIANCONERO

Igor Tudor vede solo bianconero. Anche se manca ancora l'ufficialità da parte della Juventus, il destino dell'ex difensore è di entrare nello staff tecnico di Pirlo come annunciato dal comunicato dell'Hajduk Spalato: "Da oggi non è più il nostro allenatore, ha deciso di accettare l'offerta del nuovo tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, e lo raggiungerà in Italia come suo assistente". Tudor lascia l'Hajduk dopo otto mesi e 18 partite che hanno fruttato il quinto posto in campionato.

Per il 42enne si tratta di un: sia alla Juve, dove aveva giocato come difensore per sette stagioni, sia in Serie A nelle vesti di allenatore, visto che avevain due diverse occasioni, portando alla salvezza i friulani nel 2017-18 e nel 2018-19 per poi venire esonerato il successivo novembre.