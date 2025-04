La Juventus ricorda Andrea Fortunato a 30 anni dalla morte

"Trent'anni senza Andrea Fortunato". Così la Juventus ricorda sul proprio sito internet il suo ex terzino morto a causa di una leucemia il 25 aprile del 1995. "È difficile spiegare che significato abbia per ognuno di noi questo giorno. Il 25 aprile, da trent'anni a questa parte, per la famiglia bianconera è la giornata del ricordo. È la giornata in cui, caro Andrea, non possiamo fare altro che pensarti ancora più intensamente. Ci hai insegnato che cosa significasse davvero lottare, sul rettangolo verde e, soprattutto, nella vita", si legge sul sito bianconero.