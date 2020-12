La Juventus in campionato non decolla. CR7 fa flop col rigore

I NUMERI BIANCONERI

Tra la Juventus che finisce il testa al girone di Champions League, mettendosi alle spalle il Barcellona, e quella del campionato c'è ancora un vuoto da colmare e che Pirlo dovrà ben esaminare per andare a fondo ai problemi di questa squadra che proprio in Serie A fa ancora gran fatica a carburare. A volte il numeri non raccontano tutto, ma possono essere il modo migliore per analizzare e modificare un andamento. Così è chiaro che i 6 pareggi sono per i bianconeri (non accadeva dalla stagione 1985-84 con un sesto posto finale) una pozzìa da correggere. Anche se per la terza stagione la squadra campione d'Italia non ha perso nessuna delle prime 12 giornate di campionato (la scorsa stagione 10 vittorie e due pareggi).









































































La Juve dunque non decolla e c'è anche il "tradimento" (si fa per dire) di Cristiano Ronaldo che fallisce col rigore il possibile colpo da 3 punti. Per l'asso portoghese sono 4 i penalty sbagliati sui 30 calciati con la maglia della Juventus in tutte le competizioni (3 in Serie A e uno in Coppa Italia).

C'è Federico Chiesa, invece, che piano piano ingrana: ha segnato, infatti, 5 gol da fuori area in Serie A (su 27 totali), tre dei quali contro l'Atalanta. Solo due giocatori nati dopo l'1/1/1997 hanno partecipato ad almeno 6 gol in questo campionato: Federico Chiesa (2 gol, 4 assist) e Lautaro Martinez (5 gol, 2 assist).

Di fronte un'Atalanta rinvigorita dal passaggio agli ottavi di Champions, ma col caso Papu Gomez che agitava, e agita, le acque sin qui calme, della truppa bergamasca che, dalla sua, è a pareggiare sei degli ultimi otto confronti di Serie A con la Juve (due vittorie bianconere nel parziale). E in piu ha bloccato la formazione di Pirlo sul pareggio in tutte le ultime tre trasferte a Torino di campionato (tre risultati utili di fila in trasferta con i bianconeri, cosa che non accadeva dal 1990).

Il Milan è anora non troppo lontano: +4 con la sola Inter che guadagna punti nel confronto scudetto, ma il commento di Pirlo a fine gara: "Ottima partita" lascia ancora dubbi, molti dubbi.