La Juve Under 17 vendica CR7 e compagni: Ajax battuto e trionfo alla Future Cup

22/04/2019

Una "piccola" rivincita per la Juve. Piccola perché merito dell'Under 17 bianconera, i campioni del domani, rivincita perché la vittoria della Future Cup è arrivata in finale contro l'Ajax, giustizziere dei grandi in Champions League. In terra olandese i bianconeri hanno fatto l'impresa vincendo 2-1 con i gol dei talenti Ervin Omic e Cosimo De Garcia. Vendicata anche la sconfitta nella gara inaugurale del torno proprio contro i giovani Lancieri. Una soddisfazione, la Juve sta costruendo in casa i campioni del domani.