Juve, ecco la nuova maglia: niente sponsor, mistero sulla 10 e... Chiesa

SULLA LUNA

La Juventus presenta la nuova maglia

























1 di 14 © Juventus SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Juventus

© Juventus

© Juventus

© Juventus

© Juventus

© Juventus

© Juventus

© Juventus

© Juventus

© adidas

© adidas

© adidas

© adidas

© adidas 1 di 14 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Juventus ha presentato la nuova maglia per la stagione 2024-2025. Bande larghe bianco e nere e per ora niente sponsor. Ancora mistero sulla numero 10, che potrebbe essere assegnata a Kenan Yildiz, tra i protagonisti del lancio dell'home kit adidas. Fascia da capitano a Danilo e dietro a Fagioli spunta... Chiesa. "Siete pronti per un viaggio sulla Luna? Fatevi sorprendere dal nuovo Home Kit 2024/25, che Juventus e adidas presentano oggi. Il bianco e il nero si fondono in un’audace interpretazione dal tocco cosmico, con una sottile grafica craterizzata su tutta la superficie che riflette l'inconfondibile paesaggio della superficie lunare. Celebrare le missioni lunari - il massimo simbolo dello spirito pionieristico: questo l’obiettivo della divisa Home 2024/25, che vuole raccontare la dedizione della Juventus a spingere i confini del possibile, la sua continua ricerca del progresso", il comunicato della Juve.

Vedi anche juventus Un Yildiz spaziale: domani la presentazione delle nuove maglie ma occhio alla numero 10 "Anche in questo caso Juventus vuole essere ispirazione per giocatori e tifosi a continuare a esplorare nuovi orizzonti e lo vuole fare proprio con la sua divisa. Realizzata con precisione, la maglia ha un tessuto strutturato unico creato utilizzando un metodo di ingegneria 3D per costruire la maglia su tre livelli, in modo da creare sia un intrigo visivo che tattile quando lo si osserva da vicino, incorporando dettagli strutturati che replicano la superficie ondulata della luna. Il design è completato da un girocollo bianco e nero stagionale e da espressioni bianche e nere delle tre strisce adidas, che corrono sulle spalle della maglia. Realizzata per le performance e per aiutare i giocatori di livello mondiale ad avere la sicurezza di giocare sotto pressione, le maglie leggere presentano l'ultima tecnologia adidas che è stata creata in stretta collaborazione con i giocatori durante il processo di sviluppo. La versione da campo della maglia è infatti realizzata con tecnologia HEAT.RDY, utilizzando materiali avanzati per massimizzare il flusso d'aria per mantenere i giocatori freschi, mentre la versione per i tifosi presenta tecnologia AEROREADY, che utilizza materiali traspiranti o assorbenti per mantenere il corpo asciutto. Il kit Home 2024/25 è disponibile per l'acquisto presso lo Juventus Store online e nei negozi fisici", conclude la nota del club bianconero.