La Juve non molla: "Calciopoli non è finita, rivogliamo gli scudetti"

La Juventus non ha intenzione di chiudere il doloroso capitolo di Calciopoli. Alla domanda precisa di un azionista sugli aggiornamenti di una vicenda che ormai risale a più di 14 anni fa, il club ha risposto: "Abbiamo nel corso degli anni esperito tutte le azioni a tutela della Società per ottenere quanto dovuto. Siamo in attesa della fissazione dei ricorsi al TAR che da ultimo abbiamo proposto avverso la decisione degli organi della giustizia sportiva e del Coni. Ogni tentativo di ottenere la riassegnazione degli scudetti sarà effettuato dalla Società".