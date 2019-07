La Juve in soccorso del Notts County: maglie offerte per poter scendere in campo

IL GESTO

La riconoscenza è un sentimento senza tempo e può resistere anche alla bellezza di 116 anni. La richiesta d'aiuto del Notts County - club inglese in difficoltà economiche e senza maglie per la prossima stagione - è infatti stata accolta dalla Juventus, che dal 1903 indossa le casacche bianconere proprio grazie ai completi forniti all'epoca dal Notts County. Andrea Agnelli, come riferisce Tuttosport, ha chiesto all'adidas di garantire delle divise agli inglesi.

La situazione sembrava dovesse restare bloccata a causa di alcune questioni legali con la Puma, a cui il club britannico avrebbe dovuto pagare una penale. Ma il cambio di proprietà nella società e il successivo ok della Puma hanno invece dato il via libera all'accordo e così, dopo 116 anni, la Juventus avrà modo di ricambiare un favore che segnò per sempre la storia della Signora.