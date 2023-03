La Juve fa gli auguri a Pogba: "Sei importante per noi"

IL MESSAGGIO

Il francese compie 30 anni in un momento davvero difficile e il club lo abbraccia: "Il regalo più bello sarà il suo ritorno in campo"

Nel giorno del suo 30° compleanno, la Juve ha confermato la sua vicinanza a Paul Pogba in uno dei periodi più difficili della carriera. Il club bianconero, infatti, ha scritto un messaggio di auguri per il "Polpo", con la speranza che serva al suo morale, afflitto dall'ennesimo infortunio. "Lui, come tutti noi, avrebbe preferito festeggiare partendo per Friburgo, dove la Juve domani si gioca il passaggio ai quarti di finale di Europa League, ma purtroppo non è possibile", si legge nella nota ufficiale del club bianconero.

Vedi anche juventus Pogba, compleanno amaro: ma la Juve non lo scarica La Juve si augura di rivederlo presto. "In questa giornata vogliamo allora semplicemente abbracciare Paul, ricordargli quanto è importante per noi, e dirgli che sappiamo che il regalo più bello sarà il suo ritorno in campo", la conclusione del messaggio della società, che allontana così le voci di una separazione anticipata.

Per rivedere il centrocampista francese in campo, però, bisognerà attendere almeno sino a inizio aprile.