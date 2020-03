La famiglia Agnelli dona 10 milioni a Protezione Civile e Fondazione La Stampa

LOTTA AL CORONAVIRUS

Continua in Italia la gara di solidarietà per fronteggiare la pandemia coronavirus. Tra le più impegnate senza dubbio la famiglia Agnelli, che ha disposto un contributo pari a 10 milioni di euro a beneficio del Dipartimento della Protezione Civile, per far fronte all’emergenza a livello nazionale, e della Fondazione La Stampa - Specchio dei Tempi. impegnata a rispondere alle necessità sociali e sanitarie di Torino e del Piemonte.

Come riporta Radiocor, le aziende della galassia Agnelli (Exor, Fca, Ferrari e Cnh Industrial) mantengono uno stretto contatto con il Dipartimento della Protezione Civile, per mettere a disposizione del Paese servizi gratuiti di scouting per individuare apparecchiature mediche e materiale di utilizzo sanitario sui mercati internazionali, e soprattutto relativi servizi doganali per l’importazione rapida in Italia.

Attraverso la società di noleggio a lungo termine Leasys (Fca Bank) sono state messe a disposizione della Croce Rossa Italiana e di altre associazioni di volontariato una flotta di mezzi per la distribuzione di alimenti e medicinali nelle città italiane ai più bisognosi.

Queste lodevoli iniziative si aggiungono alle campagne già in atto: raccolta fondi #DistantiMaUniti promossa dalla Juventus e tuttora in corso sulla piattaforma gofundme; iniziativa #restoascuola promossa dalla Fondazione Agnelli, insieme alla Fondazione La Stampa Specchio dei Tempi e a La Stampa, per sostenere la didattica a distanza nelle scuole.

Vedi anche Calcio Coronavirus: Berlusconi dona 10 milioni per 400 posti di terapia intensiva