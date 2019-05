La Curva Sud della Juve omaggia il Grande Torino: "Onore ai caduti di Superga"

03/05/2019

Bellissimo gesto da parte dei tifosi della Juventus durante il derby contro il Torino che, in Curva Sud, hanno esposto lo striscione "Onore ai caduti di Superga". Alla vigilia del 70.esimo anniversario della tragedia del Grande Torino non ci sono stati gli sfottò, brutti, degli anni passati, ma un messaggio da applaudire: una prima volta storica. Già nel pomeriggio un altro segnale importante con una delegazione dello Juventus Museum per la prima volta a Superga per la cerimonia di installazione di una targa.