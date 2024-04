La corsa Champions più inedita di sempre tra sorprese e posti in più

A CINQUE DALLA FINE

Mai come in questa stagione la lotta per un posto nella coppa più importante regala emozioni a ogni giornata

Con la corsa scudetto già finita a marzo, come l'anno scorso, la lotta per un posto nella nuova Champions è uno dei motivi più validi per appassionarsi al finale di campionato. Mancano cinque giornate (più 20 minuti per la Roma) e grazie alla posizione nel ranking Uefa abbiamo 5 posti nel formato inedito della coppa più importante che prenderà il via nella prossima stagione. Con la possibilità che le squadre diventino, clamorosamente, 6 se Atalanta o Roma vincono l'Europa League e finiscono al quinto posto (regalando così la Champions anche alla sesta classificata), oppure si aggiudicano la coppa e finiscono fuori dai primi 5 posti.

L'Inter è sicura del posto già da un po', il Milan è a un passo, la Juve quasi, anche se il Bologna si è portato a meno due dai bianconeri. Poi c'è la Roma, staccata di 7 punti dalla squadra di Motta (anche se ha venti minuti per portarsi a meno 4 nel restante recupero di Udine) e l’Atalanta, a meno uno dai rossoblù, con una partita da recuperare in casa contro la Fiorentina. A questo punto va considerata in corsa anche la Lazio, sotto di due dalla squadra di Gasperini.

IL CALENDARIO PER IL POSTO CHAMPIONS

Recupero 32a

Udinese-Roma

34a giornata

Juventus-Milan

Bologna-Udinese

Napoli-Roma

Atalanta-Empoli

Lazio-Verona

35a giornata

Roma-Juventus

Torino-Bologna

Salernitana-Atalanta

Monza-Lazio

36a giornata

Juventus-Salernitana

Napoli-Bologna

Atalanta-Roma

Lazio-Empoli

37a giornata

Bologna-Juventus

Roma-Genoa

Lecce-Atalanta

Inter-Lazio

38a giornata

Juventus-Monza

Genoa-Bologna

Empoli-Roma

Atalanta-Torino

Lazio-Sassuolo