Juve "spuntata" verso il derby: il rientro di Nico slitta ancora

L'esterno offensivo ha voglia di tornare in campo, ma non sarà arruolabile col Torino e non risponderà alla convocazione in nazionale per rimanere alla Continassa a fare potenziamento con l'obiettivo di farsi trovare pronto alla ripresa del campionato dopo la sosta per gli impegni delle nazionali. Vista la "fragilità" di Nico, che nella scorsa stagione ha saltato dieci gare per problemi fisici, lo staff medico della Juve ha deciso di non rischiare e optare per un lavoro specifico per rinforzare la muscolatura e renderla più elastica. Una scelta quasi obbligata per avere l'esterno offensivo al 100%, evitare ricadute e prevenire nuovi possibili infortuni.