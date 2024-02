Juventus, Vlahovic a rilento: l'Udinese resta a forte rischio. Chiesa dal 1'

JUVENTUS

La punta serba si è allenata ancora a parte: con i friulani al massimo finirà in panchina

Ancora un allenamento a parte per Dusan Vlahovic nella mattinata di giovedì alla Continassa. Il serbo, che sta smaltendo un fastidio all'adduttore, non ha partecipato alla seduta comune con i compagni: venerdì l'ex Fiorentina dovrebbe riunirsi parzialmente al gruppo, ma la sua presenza in occasione della sfida con l'Udinese (lunedì, ore 20,45) resta fortemente in dubbio. Al massimo il 24enne sarà disponibile per la panchina con la giornata di sabato che si preannuncia come decisiva in tal senso.

Vedi anche juventus Soulè: "A giugno torno alla Juve, vi spiego il no all'Arabia. Sull'Italia..."

Se Vlahovic sarà fuori dall'inizio con i friulani, discorso ben diverso sul fronte Chiesa: il bianconero, rientrato con l'Inter, dovrebbe far parte dell'undici titolare. Chi non ha giocato a San Siro domenica sera, nel match perso contro l'Inter per 1-0, è stato impegnato in un allenamento congiunto quest'oggi contro il Chisola. Sul campo si è visto pure Tiago Djaló, arrivato a gennaio dal Lille, alle prese con un lento ritorno alla normalità dopo la rottura del legamento crociato.

Vedi anche juventus Tyson si veste di bianconero: "Da oggi allenamenti più duri"