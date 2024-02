Tyson si veste di bianconero: "Da oggi allenamenti più duri" 

Mike Tyson alla Juventus, affare fatto. Presente a Torino per girare il film di Andrea Iervolino 'Bunny-Man, l'ex pugile e show man non ha perso l'occasione di vestire i colori bianconeri. Maglia numero uno e faccia da cattivo per il 57enne statunitense nello scatto postato sui social dalla Vecchia Signora con tanto di avviso scherzoso alla truppa di Allegri: "Gli allenamenti al JTC saranno molto più duri da oggi".