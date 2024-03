Juventus, via libera della Consob all'aumento di capitale: giovedì il Cda

IL COMUNICATO

La procedura prenderà il via l'11 marzo e terminerà il 27, i termini e le condizioni saranno fissati dal Consiglio d'amministrazione

© Getty Images La Juventus ha reso noto di aver ricevuto dalla Consob il via libera alla pubblicazione del prospetto informativo relativo al previsto aumento di capitale da 200 milioni di euro, deliberato dall'assemblea straordinaria degli azionisti lo scorso 23 novembre. La procedura prenderà il via l'11 marzo 2024 e si concluderà il 27 marzo. Il consiglio di amministrazione del club bianconero si riunirà giovedì 7 marzo 2024 per fissare i termini e le condizioni definitivi dell’aumento di capitale, incluso il prezzo al quale saranno offerte le nuove azioni.

IL COMUNICATO

"La Juventus rende noto di avere ricevuto oggi l'autorizzazione dalla Consob alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all'offerta e all'ammissione alle negoziazioni su Euronext Milan di Borsa italiana, delle azioni dall'aumento di capitale sociale in opzione, a pagamento, per un massimo complessivo di 200 milioni, comprensivi di sovrapprezzo, deliberato dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 23 novembre scorso. È previsto che il Cda della società si riunisca domani per fissare i termini e le condizioni definitivi dell'aumento di capitale, ivi incluso il prezzo al quale saranno offerte le nuove azioni. È previsto che i diritti di opzione per la sottoscrizione delle nuove azioni siano esercitabili dall'11 al 27 marzo 2024 (estremi inclusi) e che i diritti di opzione siano negoziabili sull'Euronext Milan dall'11 marzo 2024 al 21 marzo 2024 (estremi inclusi). I diritti di opzione non esercitati saranno offerti sull'Euronext Milan entro il mese successivo, per almeno due giorni di mercato aperto. Come noto, Exor aveva comunicato il proprio impegno a sottoscrivere le nuove azioni pro quota in relazione alla propria partecipazione (pari a circa il 63,8% del capitale sociale) e, tra ottobre e dicembre 2023, ha effettuato a favore della società versamenti in conto futuro aumento di capitale per complessivi 127 milioni. Exor si era impegnata inoltre a sottoscrivere e liberare, al prezzo di sottoscrizione, le nuove azioni che non dovessero essere sottoscritte al termine dell'asta dei diritti inoptati fino a un totale di circa 72 milioni. Il 21 dicembre la società aveva nominato Citigroup Global Markets Europe e UniCredit Bank, Milan Branch quali joint global coordinator per l'aumento di capitale".