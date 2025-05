Juventus verso il Mondiale per Club: il 2 giugno inizia l'avventura

Anche perché non ci sarà molto tempo per acclimatarsi alla nuova competizione. Il programma prevede la partenza il 14 giugno, poi tre allenamenti e squadra immediatamente in campo per il primo dei tre incontri della fase a gironi. Si comincia il 19 giugno a Washington contro l'Al Ain degli Emirati Arabi, poi il 22 la Juve scenderà in campo a Philadelphia contro i marocchini del Wyad Casablanca. Due partite da vincere prima di giocarsi, presumibilmente, il primo posto del girone contro il Manchester City il 26 a Orlando, in una sorta di rivincita del match giocato quest'anno in Champions e vinto a Torino per 2-0 dai bianconeri. L'obiettivo minimo è passare il turno, poi si vedrà.