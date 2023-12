Juventus, venerdì c'è il Napoli: buone notizie per Rugani e Locatelli

JUVENTUS

Entrambi sono tornati ad allenarsi in gruppo e si candidano a una maglia da titolare, Allegri può sorridere

Venerdì sera la Juventus ospiterà il Napoli per provare un altro sorpasso in testa alla classifica sull'Inter e per la delicata sfida agli azzurri di Walter Mazzarri, grande avversario dei bianconeri tra il 2009 e il 2013 in campionato, Coppa Italia e Supercoppa italiana, Massimiliano Allegri recupera due pedine fondamentali. Daniele Rugani è tornato ad allenarsi in gruppo dopo il forfait delle scorse ore legato ad un attacco influenzale e si giocherà una maglia da titolare con Alex Sandro e Gatti, mentre Manuel Locatelli quest'oggi ha svolto l'intera seduta con il resto del gruppo e potrebbe giocare addirittura dal primo minuto. Resta invece a forte rischio la presenza di Timothy Weah, che non è ancora tornato ad allenarsi in campo dovrebbe dare forfait anche per il big match dello Stadium.

Vedi anche juventus Serie A, Allegri miglior allenatore di novembre Formazione - Per il big match contro i campioni d’Italia ci sarà in difesa il ritorno di Danilo, che dopo i venti minuti di Monza è pronto per riprendersi la maglia da titolare a due mesi dall’ultima sua partita dal primo minuto. Al suo fianco ci sarà sicuramente Bremer, mentre l'altra maglia dovrebbero giocarsela Alex Sandro (favorito), Gatti e Rugani. A centrocampo Locatelli riprenderà il suo posto in cabina di regia con Rabiot e Mckennie ai suoi lati e Cambiaso e Kostic sugli esterni, davanti ancora la coppia Chiesa-Vlahovic.

Cambiaso: "Siamo affamati" - "Speriamo di replicare, due anni fa è stata una bella cosa far gol. Sarà una gara con due squadre forti, il Napoli sarà bello cazzuto, arriva da due sconfitte e noi siamo belli affamati". Così Andrea Cambiaso sul canale Twitch dei bianconeri: "La vittoria all’ultimo col Monza? Incredibile, vincere così è ancora più bello. Era successo già col Verona ed è stato bellissimo. Col Verona dal campo il colpo di testa di Milik sembrava entrato. Nel dubbio poi l'ho buttata dentro. Sul cross di Gatti volevo chiudere sul secondo palo, poi ho visto Milik andare lì e allora mi sono accentrato. Se vedete infatti io esulto già prima. Vincere le partite così è impagabile - ha spiegato l'ex calciatore del Genoa -. Sono vittorie importanti e ci vuole anche fortuna. Ma la fortuna devi cercartela. Quelle due partite sono sei punti che pesano, secondo me si vedranno più avanti. Nell'analisi sono due partite diverse, col Verona il doppio delle occasioni del Monza. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, poi ci siamo abbassati troppo. La forza di segnare non è stata una cosa banale...".

Allegri in panchina senza un collaboratore - Il giudice sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, dopo le gare valide per il 14° turno di campionato ha squalificato sei giocatori ma anche Giovanni Cerra dello staff della Roma di Mourinho e Maurizio Trombetta, collaboratore di Massimiliano Allegri che è stato fermato per avere contestato platealmente una decisione arbitrale al 3' della ripresa durante il match contro il Monza.

Precedenti Allegri-Mazzarri - Quella di venerdì sarà una prima assoluta. I due tecnici non si sono mai affrontati sulle panchine di Juventus e Napoli, ma si sono già incrociati 14 volte in carriera e i precedenti sorridono all'allenatore bianconero: 6 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte.

Vedi anche Mercato Vlahovic tra alti e bassi: Allegri vuole i suoi gol. E di mezzo c'è il rinnovo