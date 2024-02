Serie A, Juventus-Udinese 0-1: Giannetti sbanca lo Stadium, l'Inter vola a +7

JUVENTUS-UDINESE 0-1

Il difensore argentino firma il colpo esterno della squadra di Cioffi. Le ambizioni scudetto dei bianconeri scivolano via

La Juventus è stata battuta 0-1 in casa dall'Udinese nella 24a giornata di Serie A, raccogliendo la seconda sconfitta consecutiva in campionato e scivolando a -7 dall'Inter capolista con una partita in più. A dare un duro colpo alle ambizioni scudetto dei bianconeri è stato un altro Lautaro, questa volta Giannetti: il difensore dell'Udinese al 25' ha trovato la deviazione da tre punti. Gli errori di Milik e le parate di Okoye poi hanno blindato il punteggio.

LA PARTITA

E ora come si fa a far passare il concetto che la sconfitta nel match scudetto contro l'Inter non abbia demoralizzato completamente la Juventus? I bianconeri di Allegri sono stati battuti 0-1 in casa dell'Udinese di Cioffi, brava a sbloccare il match e a resistere - senza nemmeno faticare oltremodo - alla reazione dei bianconeri di casa. La seconda della classe è scivolata così a -7 dall'Inter capolista e con una partita in più, lasciando due Lautaro a festeggiare: Giannetti, autore del gol vittoria dell'Udinese, e il capitano nerazzurro.

Al netto della buona prova difensiva offerta dall'Udinese però, la Juventus ha confermato di vivere forse il primo momento di difficoltà in stagione, quello dove nemmeno la grinta e la voglia di superare i propri limiti sono bastati per ritrovare brillantezza e lucidità. Con Chiesa scattante ma evanescente e Milik tornato a litigare con il gol, non è bastata la verve di Cambiaso a rimettere in piedi una partita che al 25' l'Udinese ha sbloccato sugli sviluppi di palla inattiva con la complicità di un rinvio sbilenco di Alex Sandro travestitosi da beffardo assist per Giannetti.

Dopo un buon inizio sulle fasce della squadra di Allegri che ha fatto a meno dei serbi Kostic (in panchina) e Vlahovic (in tribuna), allo svantaggio la Juventus ha reagito con l'orgoglio ferito ma senza l'organizzazione e la ferocia che fino a questo momento ne avevano caratterizzato il campionato. L'Udinese si è difesa bene, con Okoye ha blindato la porta con almeno due interventi importanti e poi nella ripresa con ordine ha respinto quell'assalto che, per dirla tutta, non è mai partito. Un altro segnale che forse quello 0-1 di San Siro qualche ferita profonda l'ha lasciata, soprattutto nella convinzione.

LE PAGELLE

Cambiaso 6,5 - Elettrico, frizzante e imprendibile soprattutto nel primo tempo quando gioca largo a sinistra. Suoi i palloni più importanti fatti piovere in mezzo all'area. Nella ripresa trova meno spunti sul lato opposto del campo nel tridente.

Milik 5 - Ingaggia una battaglia con Okoye in cui finisce spesso coi guantoni del portiere addosso, ma sempre arrivando in ritardo. Nel primo tempo ha due grandissime occasioni da pochi passi ma prima sbaglia completamente la deviazione, poi col colpo di testa esalta i riflessi di Okoye.

Chiesa 5 - Tanta volontà, ma altrettanta confusione. Inizia bene poi si perde tra uno scatto e l'altro senza rendersi pericoloso verso la porta dell'Udinese.

Weah 5 - Prova incolore per l'esterno americano sia come quinto di destra che, come nella ripresa, da terzino. Mai incisivo negli ultimi metri e poco cercato dai compagni.

Giannetti 7 - Il gol segnato - il primo in Serie A - alza la valutazione, ma se la rete è arrivata anche in maniera casuale, il resto della prestazione no. Da centrale guida i compagni e pur soffrendo in qualche occasione, non cade mai.

Okoye 7 - I suoi pugni e il suo istinto sulla prova dell'Udinese allo Stadium. In uscita alta è ambizioso e coraggioso; viene premiato, poi si esalta al 42' sul colpo di testa ravvicinato di Milik.

Thauvin 6,5 - Più operaio che stella, nonostante il suo passato. Partita di sacrificio in appoggio a Lucca per cercare di mantenere il possesso palla lontano dalla propria area.

IL TABELLINO

JUVENTUS-UDINESE 0-1

Juventus (3-5-2): Szczesny 6; Gatti 5,5, Bremer 6, Alex Sandro 5; Weah 5 (16' st Yildiz 6), McKennie 6, Locatelli 5,5 (32' st Nicolussi Caviglia 6), Rabiot 5,5, Cambiaso 6,5 (39' st Cerri sv); Milik 5, Chiesa 5 (32' st Iling jr 6). A disp.: Pinsoglio, Scaglia, Rugani, Djalo, Kostic, Miretti, Alcaraz, Nonge. All.: Allegri 5.

Udinese (3-5-2): Okoye 7; Perez 6,5, Giannetti 7, Kristensen 6; Ehizibue 6 (20' st Ebosele 6), Lovric 6,5, Walace 6,5, Samardzic 6,5, Zemura 5,5 (20' st Ferreira 6,5); Lucca 6 (32' st Brenner 6), Thauvin 6,5 (32' st Success 6). A disp.: Silvestri, Padelli, Kamara, Tikvic, Kabasele, Zarraga, Payero, Davis. All.: Cioffi 6,5.

Arbitro: Abisso

Marcatori: 25' Giannetti

Ammoniti: Bremer, Gatti, Nicolussi Caviglia (J); Ehizibue, Walace, Success (U)

Espulsi: nessuno

