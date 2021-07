Juventus, ufficiale il ritorno di Simone Padoin

Dopo aver interrotto il proprio dominio in Italia, la Juventus torna ad affidarsi al suo “Talismano”. Come annunciato dal club bianconero con un comunicato ufficiale, Simone Padoin torna a Torino ed entra a far parte dello staff tecnico di Massimiliano Allegri con il ruolo di collaboratore del tecnico livornese. 106 presenze in bianconero, dal 2012 al 2016 l’ex centrocampista ha vinto 5 Scudetti, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane entrando nel cuore dei tifosi della Vecchia Signora per il senso di appartenenza e l'impegno dimostrato. Oltre ad Allegri, alla Continassa ritroverà anche sette ex compagni: Chiellini, Bonucci, Dybala, Morata, Cuadrado, Alex Sandro e Rugani.