Juve, niente rinnovo e nuovo infortunio: Dybala ai box

ALTRO STOP

Affaticamento muscolare per l'argentino che salterà l'amichevole con il Cesena in cui sarebbe stato capitano

Quella che dovrebbe essere la stagione del rilancio per Paulo Dybala con la maglia della Juventus è iniziata sulla falsa riga della scorsa annata, con un infortunio. L'argentino, il primo ad arrivare alla Continassa per il ritiro è stato anche il primo a fermarsi, costretto ai box da un affaticamento muscolare che lo terrà fermo almeno dieci giorni. In attesa del rinnovo, per lui per ora niente amichevoli a partire da quella col Cesena.

"I bianconeri sono scesi in campo nel pomeriggio al Training Center per continuare la preparazione, in vista del primo impegno in amichevole, sabato contro il Cesena - si legge nel comunicato ufficiale della Juventus -. Si è trattato di una seduta essenzialmente atletica e di scarico, per la maggior parte del gruppo, mentre alcuni bianconeri hanno svolto esercitazioni tecniche con la palla. Domani si torna al doppio appuntamento, mattino e pomeriggio. Paulo Dybala e Marco Da Graca svolgeranno un lavoro personalizzato per i prossimi giorni rispettivamente a causa di un affaticamento alla coscia sinistra per il primo e all’adduttore destro per il secondo riferiti al termine dell’allenamento di ieri".

Non un infortunio serio, ma che potrebbe condizionare la preparazione della Joya che con Allegri ha tutte le intenzioni di ritornare protagonista più in campo che fuori. In quel caso il rinnovo tanto discusso ancora non è arrivato, l'agente arriverà a Torino a fine mese e le voci di mercato non mancano, ma intanto nell'amichevole col Cesena che avrebbe disputato con la fascia al braccio non ci sarà.