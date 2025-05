Juventus, Tudor: "Quando sono arrivato la squadra era in un buco profondo. Conte? Non mi sento inferiore a nessuno"

"Preferisco lasciar commentare gli altri. Per me si è fatto un bel lavoro, viste tutte le problematiche avute in queste settimane. Senza Koopmeiners, Yildiz, Cambiaso... Non è facile. Abbiamo fatto tre belle vittorie in casa e tre pareggi contro avversarie dirette. Sicuramente c'è stata la partita col Parma di negativa, in cui comunque non meritavamo di perdere. Ho sempre avuto buone sensazioni, la squadra ha sempre dato il massimo. È chiaro che bisogna essere esigenti, la Juve dovrebbe sempre andare a vincere, ma io credo che i ragazzi abbiano sempre dato tutto. Quando sono arrivato la squadra era in un buco nero profondo, ora è più viva, ha più voglia di battagliare. Ha anche espresso un bel gioco a tratti, anche se è sempre importante capire i momenti ed essere consapevoli di ciò che si può e non si può fare".