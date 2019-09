Juventus, torna la BBC: Barzagli nello staff di Sarri, Chiellini in panchina con le stampelle

A VOLTE RITORNANO

La Juventus è pronta a riaccogliere la BBC, questa volta composta da Buffon-Barzagli-Chiellini e solamente in panchina. Barzagli dopo aver frequentato il corso di Coverciano è pronto ad entrare nello staff di Sarri dopo aver inizialmente declinato l'invito del tecnico toscano in estate. Al suo fianco troverà Chiellini: il capitano bianconero, fuori sei mesi per infortunio, siederà in panchina con le stampelle. Con loro Buffon, vice di Szcesny. Juventus, tutti per Chiellini dopo l'infortunio

Andiamo con ordine. La novità assoluta riguarda Barzagli che, a pochi mesi dal commosso addio all'Allianz Stadium, è pronto a tornare a far parte della Juventus. Non come giocatore, bensì per entrare nello staff tecnico di Sarri e aiutare l'allenatore ad impostare la fase difensiva della squadra grazie alla propria esperienza da mettere al servizio della squadra. L'annuncio ufficiale del club è atteso subito dopo la pausa per le nazionali e il "professore della difesa" potrebbe già essere operativo per la sfida contro la Fiorentina.

Attivo sicuramente non lo sarà Giorgio Chiellini, fermo ai box per un brutto infortunio che lo terrà fuori almeno fino a Primavera. Contro il Napoli il capitano bianconero si è accomodato in panchina insieme ai compagni, ma non è stato un episodio isolato. Secondo quanto riporta Tuttosport infatti, specialmente nelle sfide interne della Juventus, Chiellini potrebbe sedere coi compagni non utilizzati da Sarri, valutando sempre in base alle tappe di recupero.

Barzagli e Chiellini si troveranno molto spesso uno di fianco all'altro dunque, come in campo, e con loro ci sarà Gigi Buffon che, da secondo di Szczesny guarderà la maggior parte delle sfide della Juventus da bordocampo.