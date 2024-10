Juventus, Thiago Motta ritrova Conceiçao per fare tris in Champions  League

Il portoghese figlio d'arte ha risolto la partita di Lipsia e molto probabilmente partirà da titolare, sia perché ha di fatto goduto di un turno di riposo, sia perché non ci sono molte alternative nel suo ruolo. Proprio in Europa, dove le difese sono più larghe, Conceiçao ha fatto vedere tutto il suo talento e potrebbe essere la chiave anche per aprire la retroguardia tedesca. Finora è stato una piacevole sorpresa e non solo per i due gol in tre presenze totali.