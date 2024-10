Danilo, segnali di addio alla Juve: vuole eliminare la clausola di rinnovo automatico

Da capitano e titolarissimo a ultima ruota del carro. È la triste parabola di Danilo, che con l'arrivo di Thiago Motta alla Juventus è finito in fondo alle gerarchie in difesa. Il 33enne difensore brasiliano in questo avvio di stagione ha avuto poco spazio, con l'allenatore che gli ha spesso preferito Kalulu e Savona nei ruoli di centrale e di terzino destro. Il suo contratto scade nel giugno 2025, ma è presente una clausola di rinnovo automatico per un'altra stagione in caso del raggiungimento del 50% delle presenze in bianconero. Come riporta il collega Fabrizio Romano, Danilo ha chiesto il club bianconero di togliere questa clausola ed eventualmente rinegoziare un altro accordo.