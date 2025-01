Juventus, Thiago Motta: "Ringrazio i ragazzi, lavoriamo tutti i giorni per questo"

“Lavoriamo tutti i giorni per vincere, ogni allenamento. Ci vuole un grande lavoro per la partita di oggi, oggi abbiamo fatto un'ottima partita, partite così si vincono con tanto lavoro quotidiano di questi ragazzi che ringrazio e stanno migliorando perché lavorano con tanto impegno superando le molte difficoltà che abbiamo avuto. Vittorie come queste sono la giusta ricompensa". Thiago Motta gongola dopo la bella vittoria della sua Juventus contro il Milan che rilancia le ambizioni Champions dei bianconeri: "L’ultima partita contro l’Atalanta abbiamo commesso degli errori tecnici, che danno fiducia all’avversario. Oggi abbiamo giocato con grande qualità. Questo psicologicamente aiuta, perché gli avversari capiscono che hanno di fronte una squadra che gioca bene a calcio”.