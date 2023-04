Juventus, Szczesny racconta il malore: "E' stato spaventoso, spero di tornare il prima possibile"

IL MESSAGGIO

Il portiere polacco ha ringraziato su Instagram lo staff medico dell'Allianz Stadium dopo il problema avuto in campo

© Getty Images Il portiere della Juventus, Wojciech Szczesny sta bene e questa è la cosa più importante. Il numero uno polacco durante la sfida contro lo Sporting CP in Europa League è stato costretto al cambio dopo aver lamentato tachicardia e fatica a respirare, una situazione insolita che lo ha spaventato fino a un attacco di panico. Lo stesso Szczesny, dopo i controlli del caso già allo stadio, ha tranquillizzato tutti, ma ha voluto ringraziare per i tanti messaggi ricevuti e il collega Mattia Perin.

"Beh, è stato spaventoso - si legge sul suo profilo Instagram -. Grazie a tutti per i messaggi e gli auguri di guarigione. Spero di tornare in campo il più presto possibile! Un ringraziamento allo staff medico dell'Allianz Stadium e a Mattia Perin per essere stato il nostro eroe in campo".

