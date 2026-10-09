Juventus, i progetti per le infrastrutture: restyling Stadium, nuovo stadio per Women e Next Gen e raddoppio JMedical

A proposito di stadi, la Juve studia anche la possibilità di avere un impianto dedicato alla Next Gen e alla formazione Women. La zona del PalaTorino, capienza 6.000 spettatori e ubicato vicino allo Stadium, sarebbe perfetta e tra due anni scadrà la concessione dell'area, di proprietà del Comune: un progetto da seguire attentamente, assieme alla creazione di un nuovo centro federale di Venaria, poco distante dalla Continassa.