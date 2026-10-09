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Juventus, i progetti per le infrastrutture: restyling Stadium, nuovo stadio per Women e Next Gen e raddoppio JMedical

I piani della Juventus tra ospitalità allo Stadium, un impianto dedicato a Next Gen e Women e il raddoppio del JMedical

09 Ott 2026 - 09:33
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L'aumento di capitale varato dall'ultimo Consiglio di Amministrazione della Juventus porterà novità anche nelle infrastrutture bianconere, a partire dallo Stadium. Il sogno sarebbe quello di espandere la capacità ma è un'idea non realizzabile, scrive Tuttosport, quindi un ulteriore aumento dei ricavi (la stagione 2025/26 ne ha generati 90 milioni) potrebbe arrivare offrendo una hospitality "premium" con accesso a servizi esclusivi previo pagamento di un supplemento.

A proposito di stadi, la Juve studia anche la possibilità di avere un impianto dedicato alla Next Gen e alla formazione Women. La zona del PalaTorino, capienza 6.000 spettatori e ubicato vicino allo Stadium, sarebbe perfetta e tra due anni scadrà la concessione dell'area, di proprietà del Comune: un progetto da seguire attentamente, assieme alla creazione di un nuovo centro federale di Venaria, poco distante dalla Continassa.

E infine attenzione al JMedical, che potrebbe espandersi con una nuova sede nella zona centrale di Torino: interessante poiché a quel punto il club avrebbe due centri diagnostici in due punti differenti - la sede attuale è nei pressi dello Stadium -, potendo scegliere in quale luogo andare a seconda di tempistiche, logistica e comodità.

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© italyphotopress | 1) Kenan Yildiz (Juventus): 89 milioni di euro
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