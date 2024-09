Juventus, sollievo Nico Gonzalez: con l'Empoli ci sarà

infermeria bianconera

L'argentino ha recuperato dal problema a una caviglia e sarà a disposizione di Motta come pure Thuram e Weah. Attesa più lunga per Milik e Conceiçao

Alla ripresa del campionato, la Juventu sarà impegnata sul campo dell'Empoli e in vista del match di sabato ci sono buone notizie per Thiago Motta. Il tecnico italobrasiliano, infatti, dovrebbe avere nuovamente a disposizione Khephren Thuram e Tim Weah, che si erano fermati già alla prima giornata, ma anche Nico Gonzalez, reduce da qualche problema accusato con l'Argentina. Il francese e l'americano, fermati da problemi muscolari identici, dovrebbero essere pienamente recuperati, anche se è difficile il loro impiego dal primo minuto.

Più ottimismo per l'ex viola, che aveva accusato un problema alla caviglia sinistra in ritiro con i campioni del mondo. Gonzalez si è regolarmente allenato con i compagni alla vigilia della sfida contro la Colombia, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026.

Bisognerà aspettare ancora un po', invece, per Francisco Conceiçao. Il portoghese figlio d'arte dovrebbe tornare in campo a ottobre perché il suo infortunio muscolare è più serio di quelli di Thuram e Weah.

Punta, infine, al match con il Napoli del 21 settembre, Arek Milik, che sta concludendo il periodo di riabilitazione dopo l'operazione al menisco del ginocchio sinistro di inizio giugno.