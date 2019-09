Juventus, Schwarzenegger omaggiato con maglia personalizzata

Una maglia speciale per celebrare l'uscita del nuovo film della saga Terminator. È questo il regalo che la Juventus ha donato all'attore Arnold Schwarzenegger, giunto a Milano in occasione dell'evento AN Experience With, dedicato al mondo del cinema. Una t-shirt personalizzata con il numero 101, in riferimento al rivestimento endoscheletrico utilizzato da alcuni cyborg nella serie cinematografica Terminator.