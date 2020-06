Juventus, Sarri: "Grande prestazione di squadra con tre perle"

QUI JUVENTUS

Battendo 3-1 il Genoa, la Juventus ha confermato il primato in classifica a +4 sulla Lazio. Non solo, i bianconeri hanno mostrato una ritrovata lucidità dal punto di vista atletico affidandosi poi ai colpi dei fuoriclasse offensivi. "La squadra ha fatto bene per tutto il match, la palla viaggiava veloce e abbiamo tirato spesso senza concedere nulla - ha commentato Sarri a fine partita -. In una buona prestazione di tutti sono venuti fuori tre perle dei singoli, tre gol bellissimi. Dopo la delusione della Coppa Italia la squadra si è ripresa molto bene, ma era solo una questione fisica".

Pjanic titolare nonostante la cessione al Barcellona: "Non ho nemmeno dovuto parlare con lui per questa questione, con lui ho parlato prima perché lo vedevo sottotono - ha continuato Sarri -. Era calato mentalmente, ma ora sono sicuro che in questo periodo farà molto bene perché lo vedo sereno e tranquillo anche in allenamento. Non ho alcuna preoccupazione da questo punto di vista".

La vittoria è la risposta al successo della Lazio qualche minuto prima: "Non mi ha condizionato e nemmeno i giocatori. Noi pensiamo alle nostre prestazioni e cerchiamo di farci condizionare il meno possibile dalle altre squadre". Pjanic e Bentancur hanno fatto una buona partita, mentre Rabiot sembra sempre un pizzico in difficoltà: "La prestazione del francese è positiva, sta crescendo anche se tutti si aspettano moltissimo da lui. Ha fatto fatica ad ambientarsi al nostro calcio, ora gli sto dando continuità perché sta facendo meglio anche se può fare di più".

Sulla sostituzione di Ronaldo: "Non mi aspettavo nessuna polemica. Anche lui sapeva che era giusto così visto il risultato". L'intesa con Dybala migliora anche in zona gol: "Si stanno cercando molto di più in campo e l'ho notato anche in allenamento. Questa è la novità, anche se abbiamo cambiato qualche movimento, la verità è che sono loro a cercarsi di più. E i risultati arrivano".