Juventus, Sarri: "Bene per 60', di Dybala arrabbiato non me ne può fregare di meno"

QUI JUVE

"Siamo contenti per tre punti su un campo difficilissimo facendo una buona prestazione ma dobbiamo gestire meglio il risultato". Così il tecnico della Juve Maurizio Sarri dopo la vittoria dell'Olimpico contro la Roma che vale il titolo d'inverno. "Abbiamo fatto bene per 60 minuti, era inevitabile soffrire a Roma contro una squadra in gamba come la Roma. Dybala arrabbiato all'uscita? Non me ne può fregare di meno, se si arrabbia e risponde sul campo va benissimo"

"Ramsey e Rabiot? Per un giocatore inglese come Ramsey giocare da noi non è semplice. Ha avuto una serie di problemi fisici. Era un ragazzo da aspettare e mi fa piacere stia venendo fuori in questa maniera. Ma la farà anche Rabiot - ha proseguito Sarri - Abbiamo fatto una fase difensiva buona, ma nel finale eravamo troppo bassi ed era pericoloso. Però mi sembra che questa fase sia stata più cattiva. Certo, io preferisco difendere 30 metri più avanti e mi sono dovuto adeguare cambiando nel finale". E ancora su Dybala contrariato al momento della sostituzione: "Rientra abbastanza nella normalità. Non ho mai visto un giocatore uscire dal capo contento".

Infine Sarri ha voluto fare l'in bocca al lupo a Zaniolo dopo il grave infortunio oltre ad aggiornare sulle condizioni di Demiral, sostituito nel primo tempo con De Ligt: "Distorsione al ginocchio, la sensazione è che possa essere un brutto infortunio. Ovviamente domani farà gli esami".

